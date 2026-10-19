Antich (Òmnium) celebra que acabi la "persecució judicial i el patiment injust per l'exili"

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha celebrat que la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aixecar de manera definitiva les ordres de detenció contra l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig "posi fi a 9 anys de persecució judicial i de patiment injust per l'exili, i a 2 anys de sabotatge dels tribunals a la llei d'amnistia".
"Ara el que toca és que els apliquin íntegrament l'amnistia, com ha exigit el TJUE, i que els exiliats puguin tornar lliures i a casa", ha destacat aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'entitat, en un altre missatge, avisa que "no hi ha temps per a més excuses" i, posteriorment, demanen abordar el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.