Antich (Òmnium) avisa a García-Castellón que no es deixen de preparar "per tornar-ho a fer"

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha advertit aquest dissabte al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas 'Tsunami Democràtic', Manuel García-Castellón, que no s'han deixat de preparar "per tornar-ho a fer".

En la clausura de l'Assemblea General d'Òmnium celebrada a Barcelona, s'ha adreçat a "tots els jutges i fiscals que formen part d'un poder judicial podrit de soca-rel", segons informa en un comunicat l'entitat.

"No han entès res. Poden acusar 11 persones, però 'Tsunami' som tots", ha assegurat Antich, al·ludint a la imputació per terrorisme d'Oleguer Serra, que va ser director general amb Jordi Cuixart com a president.

"OBSESSIÓ MALALTISSA"

Antich ha acusat a García-Castellón de tenir una "obsessió malaltissa" contra l'independentisme i ha assegurat que no acabarà amb ells.

"Es poden inventar les fantasies que vulguin, però el ridícul internacional que estan fent és ja, en aquests moments, monumental", ha afegit Antich, i ha demanat a l'independentisme continuar treballant amb ambició pel dret d'autodeterminació.