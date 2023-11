Antich (Òmnium) anuncia una sindicatura de seguiment "exhaustiu" de l'aplicació de l'amnistia

Diu que l'amnistia no és un punt final, sinó "el punt de partida del nou cicle"

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha anunciat aquest dissabte que l'entitat crearà una sindicatura de seguiment "sistemàtic i exhaustiu" de l'aplicació de la llei d'amnistia.

"I la posarem, com sempre, al servei del país, per acompanyar, assessorar i ajudar les persones afectades en defensa dels seus drets", ha explicat Antich en l'acte 'Amb l'amnistia cap a l'autodeterminació' que ha tingut lloc a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Per ell, l'amnistia no és ni una claudicació, ni una renúncia ni el punt final de res, sinó una conquesta i el reconeixement, ha dit, que votar i protestar no és delicte, sinó exercici de drets fonamentals: "I això ens legitima, com sempre hem dit, per tornar-ho a fer".

"L'amnistia no resol el conflicte polític, ho sabem. Però sí que és el principi de la reparació que exigíem. I, ara, el punt de partida del nou cicle que ens permeti abordar i avançar cap al país lliure al qual aspirem", ha reivindicat.

CRIDA A LA "FORÇA COL·LECTIVA" DAVANT EL MASCLISME

En l'inici de la seva intervenció, ha volgut "deixar molt clar que la força de la lluita col·lectiva és imprescindible per acabar amb les opressions, amb les desigualtats i amb les violències contra les dones", amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones aquest dissabte.

L'acte ha reunit unes 700 persones, entre les quals l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart; el raper mallorquí Valtònyc; membres de les juntes directives des del 2017 i càrrecs territorials, ha informat l'entitat en un comunicat.