Antich als encausats de Tsunami: "No és una victòria completa i tampoc definitiva"

Oleguer Serra en ser rebut per l'entitat: "La democràcia necessita que la gent protestem"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha celebrat el retorn aquest divendres del vicepresident de l'entitat, Oleguer Serra, i d'altres encausats de Tsunami Democràtic, tot i que ha afirmat que "no és una victòria completa i tampoc definitiva".

Ho ha dit en un acte davant la seu de l'entitat a Barcelona, al carrer Diputació amb Pau Claris, on s'han aplegat unes 250 persones, i en el qual Antich ha destacat que hi continua havent gent acusada de terrorisme, i ha remarcat que aquest divendres "s'acaba l'exili d'alguns però encara en queda un altre, el de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig".

Per la seva banda, un visiblement emocionat Oleguer Serra ha criticat que el "van perseguir per afeblir Òmnium" i assegura que després del seu retorn continuarà treballant per defensar la llengua catalana i la independència de Catalunya.

"La democràcia necessita que la gent protestem. És més evident que mai. Si no hagués estat per tota la feina coordinada no podríem ser aquí a casa", i ha afegit que continuarà exercint el dret a la protesta per reivindicar els seus drets.

CRÍTICA A "LES CLAVEGUERES DE L'ESTAT"

En l'acte també hi ha intervingut el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg, que ha explicat que aquest matí abans d'entrar a Catalunya s'han trobat amb el diputat de Junts+ Lluís Puig, que resideix a l'estranger, i que ell no ha pogut tornar, per la qual cosa demana "no oblidar tota la feina que queda".

El periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez ha destacat la unió de tots els encausats que han tornat aquest divendres, i ha enviat un missatge als poders de l'Estat: "Si pensaven que deixaríem de fer el que hem fet els darrers anys que vagin abandonant la idea. Continuarem denunciant la guerra bruta que s'amaga a les clavegueres de l'Estat".

Per la seva banda, l'activista Josep Campmajó ha afirmat que quan ha entrat aquest divendres al matí a Catalunya ha pensat que "tornava de l'exili a un territori ocupat, no pas a un territori lliure", i ha donat les gràcies als qui han vingut a rebre'l davant la seu d'Òmnium.

"LA REPRESSIÓ ÉS UNA LLOSA"

La secretària general de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, ha dit que "siguis on siguis la repressió és una llosa" i, tot i que celebra el retorn dels encausats, assegura que continuaran exercint el seu dret a la protesta.

L'empresari Oriol Soler ha celebrat que el retorn d'aquest divendres suposa que "al monstre se'l pot derrotar", en referència a la causa per Tsunami Democràtic i al jutge Manuel García-Castellón, i ha reivindicat l'organització de la ciutadania.

En el mateix sentit s'ha pronunciat l'exsecretari d'Organització d'ERC Xavier Vendrell, qui ha afegit: "S'han acabat els insults a companys que tenim els mateixos objectius. No hi ha botiflers i no hi ha traïdors, si no perdem de vista això no podrem avançar".

ASSISTENTS

A l'acte hi han assistit la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general de Junts, Jordi Turull; el president de Junts al Parlament, Albert Batet; els diputats de Junts al Paralament Francesc de Dalmases i Antoni Castellà; l'exdiputada de Junts Aurora Madaula; l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart i el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach.

També hi havia la diputada de la CUP al Parlament Laure Vega, i els exdiputats cupaires Eulàlia Reguant, Dolors Sabater i David Fernández