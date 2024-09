Antich (Òmnium) afirma que el TJUE no pot "passar per sobre de la voluntat popular"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha afirmat que "cap jutge ni tribunal pot passar per sobre de la voluntat popular sortida de les urnes" després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha desestimat el recurs presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats.

En una publicació a través de la xarxa social X aquest dijous recollida per Europa Press, Antich ha expressat el seu suport a Puigdemont i Comín i ha sostingut: "Els catalans també tenim dret a escollir els nostres representants".

L'alt tribunal ha avalat la sentència en la qual el Tribunal General va declarar que l'aleshores president de l'Eurocambra, el conservador Antonio Tajani, no es podia apartar de la llista de diputats electes que les autoritats espanyoles li havien notificat oficialment, llista de la qual la Junta Electoral Central (JEC) va deixar fora els dos polítics independentistes per no anar a Madrid a acatar la Constitució.