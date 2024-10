Antich (Òmnium) afirma que cap institució catalana hauria de celebrar el "genocidi" del 12-O

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmat aquest dissabte que cap institució catalana hauria de celebrar el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, perquè "commemora el dolor, el colonialisme, el genocidi i l'anihilació dels pobles indígenes".

"Cap institució a Catalunya hauria de celebrar el 12 d'octubre. Un dia que commemora el dolor, el colonialisme, el genocidi i l'aniquilació dels pobles indígenes no pot representar la societat catalana. La lluita per l'alliberament nacional és solidària amb els pobles oprimits", ha expressat en un missatge en X recollit per Europa Press.

Illa acudirà aquest dissabte a Madrid per participar en els actes amb motiu del Dia de la Hispanitat, i serà el primer president català que participa tant a la recepció com a la desfilada militar presidida pel Rei des de l'etapa del també socialista José Montilla, que va governar a Catalunya des de 2006 a 2010.