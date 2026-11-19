Thomas Fuller / Zuma Press / Europa Press
MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Les accions d'Anthropic s'han estrenat aquest dijous a la Borsa de Nova York, en concret al Nasdaq, amb un preu de 111,5 dòlars, la qual cosa suposa augmentar en un 34% la seva oferta pública inicial (OPI), de 83 dòlars.
La start-up d'IA liderada pels germans Amodei, que ha protagonitzat el debut borsari més important de la història, se situa a aquest preu amb una valoració totalment diluïda superior als 2 bilions de dòlars (1,8 bilions d'euros), fet que porta l'empresa directament al sisè lloc de companyies més grans del món per capitalització borsària només per darrere d'Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet i Amazon.
"Els meus cofundadors i jo vam crear Anthropic perquè creiem que la tecnologia més poderosa del nostre temps ha d'estar al servei de la humanitat", ha afirmat l'emprenedor al començament del seu discurs, acompanyat de la seva germana Daniela, cofundadora i presidenta d'Anthropic, a més de diversos treballadors de la companyia.