Anna Simó assegura que l'impacte de la sentència del TSJC "serà zero" el curs vinent

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha assegurat que l'impacte de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en les quals declara inconstitucional la nova normativa del Govern sobre l'ús de llengües oficials "serà zero. No mínima, zero" a partir del curs vinent.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a RAC 1 recollida per Europa Press, en què també ha criticat que el tribunal "intenti suplantar funcions del legislatiu i de l'executiu. I a sobre en plena campanya electoral, que ja és casual".

El TSJC, que ja va avançar la sentència la setmana passada, va confirmar dimarts l'aplicació del 25% de castellà en un aula de tres escoles catalanes i ordena impartir-hi una assignatura troncal en castellà.