Anna Navarro serà la número dos de Puigdemont en les eleccions del 12M

L'executiva catalana Anna Navarro serà la 'número dos' de Junts+ Puigdemont per Catalunya, candidatura liderada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en els comicis que se celebraran el pròxim 12 de maig, segons ha informat la candidatura aquest dimarts en un comunicat.

"Anna ha decidit acceptar el repte que li he proposat perquè m'acompanyi en el segon lloc de la llista que encapçalo perquè ens ajudi en aquesta nova etapa del país", ha indicat Puigdemont en declaracions recollides per Europa Press, segons ha avançat Catalunya Ràdio aquest dimarts al matí.

L'expresident ha celebrat el nomenament de Navarro per posar la seva "excepcional trajectòria al servei de Catalunya": la catalana és vicepresidenta de Procore i cap executiva de Women in Technology, i al 2020 va ser nomenada la dona més influent del món en tecnologia per la revista Analytics Insight.

Per la seva banda, Navarro ha afirmat que sap el que és lluitar al màxim nivell, un fet que, al seu judici, sempre ha fet amb molta catalanitat, i ara vol posar la seva "experiència al servei de Catalunya".

"No vinc a escalfar butaca, sinó a lluitar pel que ens mereixem els catalans", ha assegurat l'executiva.