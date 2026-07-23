Anna Navarro (Junts) s'acomiada del Parlament però afirma que continuarà "servint Catalunya"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts al Parlament Anna Navarro ha aprofitat l'últim ple d'aquest període de sessions per acomiadar-se, després d'anunciar que deixa l'escó que ha ocupat des de fa 2 anys, tot i que ha assegurat que continuarà "servint Catalunya".
"Continuaré fent de pont entre Catalunya i on sigui, impulsant la innovació, el talent i la projecció internacional del nostre gran país. Continuaré servint Catalunya amb la mateixa il·lusió, la mateixa exigència i la mateixa voluntat de servei", ha subratllat, visiblement emocionada, en el ple d'aquest dijous.
Per Navarro, servir Catalunya no depèn del càrrec que un ocupa i sí del compromís que es té amb els catalans: "No abandono ni abandonaré mai el meu compromís amb Catalunya".
Després d'exposar que vol encetar una nova etapa, ha explicat que va acceptar entrar en política per posar la seva experiència de més de 35 anys en empreses internacionals al servei de Catalunya, i que com a diputada ha intentat defensar una Catalunya oberta al món i competitiva, el català i que la innovació i el talent ocupin el lloc que, a parer seu, els correspon en les polítiques públiques.
També ha volgut agrair a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, que confiés en ella (va ser el seu fitxatge estrella en les eleccions del 2024 i la número dos de la llista), i també ha lamentat que ni ell ni l'exconseller Lluís Puig puguin ocupar l'escó a la cambra catalana.