Navarro reivindica els seus esforços per impulsar el català i per la "marca Catalunya"

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la llista de Junts+ per a les eleccions al Parlament, Anna Navarro, ha reivindicat aquest dimarts els seus esforços per impulsar el català en el seu paper d'empresària i per explicar la "marca Catalunya".

Ho ha fet en una conversa telemàtica que ha mantingut a Perpinyà (França) amb el cap de llista de Junts+ per als comicis, Carles Puigdemont, sobre les perspectives de futur de l'economia catalana i el paper que han de tenir les empreses en un món globalitzat.

Així, ha explicat que va col·laborar per aconseguir que Spotify i Google incorporessin el català en els seus serveis: "És com ser molt lluny, però sempre he intentat ajudar i apretar pel català", ha assegurat.

També ha reclamat la necessitat d'acabar d'explicar que existeix una "marca Catalunya" a escala internacional més enllà de Barcelona.

"Moltes vegades, quan em parlen de Barcelona, els dic que sí, però també hi ha un lloc que es diu Girona, delta de l'Ebre i també Tarragona té molta història", ha subratllat Navarro, que ha reclamat millorar la connectivitat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, una digitalització més gran de les empreses catalanes i reduir la burocràcia de l'administració.