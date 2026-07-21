Anna Navarro (Junts) deixa l'escó al Parlament però continuarà a la direcció del partit

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts al Parlament Anna Navarro ha anunciat aquest dimarts que deixa l'escó a la cambra catalana tot i que continuarà formant part de la permanent i la direcció executiva del partit.
En un comunicat de Junts, han explicat que la renúncia de Navarro obeeix a motius personals i professionals, i ha destacat "la intensitat, l'exigència i l'aprenentatge" d'aquests dos anys a la cambra catalana.
També ha agraït la "gran oportunitat que ha representat servir el país des del Parlament" i el camí compartit amb els companys del grup parlamentari.
Precisament, Navarro havia comunicat la decisió a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont; al secretari general, Jordi Turull, i a la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales.
Fitxatge estrella de Puigdemont en les eleccions catalanes del mes de maig del 2024, el va acompanyar a les llistes com a número dos i la voluntat d'aleshores era que ocupés una conselleria si Junts aconseguia la presidència de la Generalitat.
Durant la campanya, va reivindicar els seus esforços per impulsar el català en el seu paper d'empresària i per explicar la "marca Catalunya".
Abans de fer el pas a la política catalana, Navarro era vicepresidenta de Procore i cap executiva de Women in Technology, i el 2020 va ser nomenada la dona més influent del món en tecnologia per la revista 'Analytics Insight'.