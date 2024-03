Anna Grau no concorrerà amb Cs a les eleccions catalanes del 12M

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Cs al Parlament, Anna Grau, no concorrerà amb el partit taronja a les eleccions autonòmiques que se celebraran el pròxim 12 de maig a Catalunya, han informat fonts de la formació a Europa Press aquest dimecres.

Segons ha avançat 'Crónica Global', Grau ha decidit posar fi a la seva etapa en la política i ha expressat el desig de tornar al món de la comunicació, del qual procedia abans d'incorporar-se a Cs el 2019.

"Gràcies Ciutadans per la il·lusió i la convicció que amb el cor a la mà, es podia canviar tot", ha indicat en una nota a X recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que tornarà a ser una més de les que lluiten per una Catalunya i una Espanya millor, en les seves paraules.