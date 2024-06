Grau plega de Cs després d'"enormes decepcions polítiques i personals"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'exdiputada de Cs al Parlament Anna Grau es va donar de baixa del partit diumenge hores abans de saber-se el resultat de les eleccions europees, després d'"enormes decepcions polítiques i personals".

"He intentat en tot moment donar el millor de mi pensant que el món era més net amb Ciutadans i, sobretot, Catalunya ho necessitava. Crec que ja no és així", ha explicat aquest dilluns a la matinada en una carta a la ciutadania publicada a X i recollida per Europa Press.

Així mateix, ha lamentat la desaparició del partit també del Parlament Europeu pels afiliats i votants i "per tots els expulsats i purgats per advertir del que passaria si se seguia i se segueix, fins al mateix dia d'avui, anteposant els interessos personals als del col·lectiu".

Grau es va afiliar el novembre del 2019 a Cs, el 2021 va ser elegida diputada al Parlament i, el maig del 2023, va ser candidata a l'alcaldia de Barcelona "en condicions extremadament adverses, fora i dins el partit".

"Malgrat el maltractament patit en diversos moments, vaig jurar no anar-me'n del partit per no fer mal abans de les eleccions europees", ha conclòs Grau, que se'n va donar de baixa diumenge a les 11.30 hores del matí.