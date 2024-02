Anna Gabriel, després d'arxivar-se la seva causa: "La repressió i la persecució política segueix ben viva"

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha assegurat que "la repressió i la persecució política segueix ben viva contra moltíssimes persones" després que l'Audiència de Barcelona ha arxivat la causa en la qual estava processada per un presumpte delicte de desobediència per la seva suposada participació en la declaració unilateral d'independència (DUI).

Així, en una anotació de la CUP a X recollida per Europa Press aquest divendres, Gabriel ha assenyalat que, després d'arxivar-se la seva causa, sent "una sensació agredolça" i ha dit que pensa en --textualment-- les milers de persones represaliades, en els CDR i en els perseguits per Tsunami Democràtic.

"Malauradament avui no acaba res. Emplacem-nos a continuar defensant els nostres drets", ha sostingut.