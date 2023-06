Anna Erra, de l'Ajuntament de Vic (Barcelona) a la presidència del Parlament

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts i alcaldessa en funcions de Vic (Barcelona), Anna Erra, ha esdevingut aquest divendres la segona autoritat de Catalunya en assumir la presidència del Parlament després d'una carrera política que va començar el 2007 al consistori del seu municipi.

Nascuda a Vic el 7 d'octubre del 1965, està casada, té tres fills i és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i diplomada en Magisteri a la Universitat de Vic, professió que va exercir durant 21 anys a l'Escola Sant Miquel dels Sants.

Va ser el 2007 quan va entrar al consistori de Vic, que des del 1995 encapçalava el democristià Cinto Codina, que va renunciar a tornar a presentar-se a les municipals al capdavant de la candidatura de CiU.

Després del rebuig del també democristià Ramon Espadaler --actual diputat del PSC-Units-- a succeir Codina com a cap de llista, el líder d'Unió, Josep Antoni Duran, va proposar com a alcaldable el nom de Josep Maria Vila d'Abadal, que havia estat regidor al municipi.

Després d'ell, CDC va situar en les llistes Erra, una dona nova en política que a l'Ajuntament de Vic va assumir el càrrec de tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, Cultura, Comerç i Turisme fins al 2015, i fins al 2011 va presidir l'àrea social.

Va ser en les municipals del 2015 quan Anna Erra es va situar com a cap de llista de la federació, va guanyar les eleccions i va començar el seu mandat com a primera alcaldessa de la ciutat governant amb el suport del PSC, càrrec que va revalidar el 2019 amb majoria absoluta.

Ella ja va anunciar mesos enrere que no aspirava a repetir, i molts a Junts ja la van situar en les primeres files per succeir Borràs al capdavant del Parlament, i més tenint en compte que va ser la segona dirigent de la formació que més suport va tenir en el congrés que el partit va celebrar el juliol del 2022, només per darrere de Turull.

El juny del 2018 va prendre possessió com a diputada al Parlament, càrrec des del qual va protagonitzar una polèmica quan va demanar en el ple, durant la campanya 'No em canviïs la llengua', que els "catalans autòctons" no parlessin en castellà a persones que pel seu aspecte semblessin de fora, tot i que va demanar disculpes ràpidament.

Al capdavant del consistori, el maig del 2018 va complir amb la sentència judicial que l'obligava a penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament després d'una denúncia del sindicat Manos Limpias del 2012.