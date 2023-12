Anna Erra evoca Macià pel 91 aniversari de la constitució del Parlament de Catalunya

BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, ha evocat aquest dimecres l'expresident de la Generalitat Francesc Macià coincidint amb el 91 aniversari de la constitució de la Cambra catalana.

"Com va dir Macià en la sessió constitutiva del Parlament el 6 de desembre del 1932: 'som, per l'unànime voler del poble, en l'autèntic camí de les llibertats de Catalunya'", ha publicat en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

"Fa 91 anys Catalunya va recuperar la llarga tradició parlamentària abolida dos segles abans per Felip V", ha recordat Erra.