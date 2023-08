Anna Caula (ERC) demana la dimissió de Rubiales després del petó a Jenni Hermoso: "És inadmissible"

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de la Conselleria d'Esport de la Generalitat i diputada d'ERC, Anna Caula, ha demanat aquest dilluns la dimissió del president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, després del petó a la jugadora Jenni Hermoso després de guanyar el Mundial femení 2023: "És inadmissible".

En una entrevista a Catalunya Radio recollida per Europa Press, Caula ha assegurat que el president d'una federació, que defensa també un protocol que ha signat la seva entitat, "ha de ser escrupolós amb les formes".

Ha afegit que aquest petó és una situació de poder: "Això no només va de futbol, ni molt menys, això va de que la mirada encara no és igualitària i que ens queda molta feina per fer".