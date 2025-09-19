Publicat 19/09/2025 07:55

Ángela Jordana guanya el 'Premi A Professional Autònoma' de CaixaBank a Barcelona

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -

La barcelonina Ángela Jordana Gómez ha estat reconeguda com la guanyadora de la cinquena edició del 'Premi A Professional Autònoma de CaixaBank a Barcelona pel seu projecte WHI-Institute.

Aquests guardons tenen el propòsit de posar en valor l'excel·lència professional de les treballadores per compte propi a Espanya "reconeixent alhora l'aportació d'aquest col·lectiu a la societat i economia espanyola", informa l'entitat aquest divendres en un comunicat.

Jordana és "una destacada professional, reconeguda en l'àmbit de la salut mental i la tecnologia profunda": llicenciada en Farmàcia, actualment és candidata a Doctora en Intervencions de Salut Mental per a adolescents per la Universitat de Girona.

Ha completat un Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) en IESE i un MBA en ESADE, a més de formar-se en Programació Neurolingüística (PNL), i acredita una àmplia participació en congressos i seminaris, la qual cosa reforça el seu perfil acadèmic.

WHI-Institute és un "projecte pioner" en l'enfocament científic i aplicació pràctica de la salutogénesis, compromesa amb la investigació i desenvolupament de solucions innovadores en salut mental mitjançant tecnologia avançada i gamificación.

"TALENT"

La directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, ha destacat que CaixaBank, posa en valor "el talent, l'esforç i la capacitat de lideratge de les professionals autònomes que, amb els seus projectes, impulsen el creixement econòmic, la innovació i la creació d'ocupació".

Per la seva banda, Ángela Jordana ha expressat que rebre aquest premi és "una gran alegria, però també un reconeixement profund" que el camí és necessari i autèntic, en les seves paraules.

