Ángel Escribano dimitirà com a president d'Indra en un consell extraordinari

MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Indra, Ángel Escribano, presentarà aquesta tarda la dimissió de tots els seus càrrecs a la companyia en un consell extraordinari que celebrarà l'empresa aquest dimecres.
Així, tal com han confirmat fonts coneixedores a Europa Press i ha avançat el diari 'La Razón', el consell tindrà lloc aquest dimecres a les cinc de la tarda per abordar l'esmentat assumpte.
Aquesta decisió d'Escribano arriba després de setmanes de pressions del Govern central a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) perquè plegués del lloc de màxima responsabilitat de la companyia de tecnologia i defensa.