Àngel Amat assumeix la presidència de l'Associació de Franquícies de Catalunya

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha nomenat Àngel Amat nou president, en substitució de Xavier Vallhonrat, "figura clau en la consolidació del model de franquícia a Catalunya" i que havia liderat l'associació durant una dècada, informa AFC en un comunicat aquest dijous.
Amat, cofundador i secretari de l'AFC el 2015, compta amb més de 24 anys de trajectòria en l'ecosistema de la franquícia; actual director d'Expansió Retail de Aquí Tu Reforma, ha dirigit l'expansió de companyies com Tic Nova, GrupeABEO i CityLift.
Ha estat membre de diferents comitès directius i ha assessorat més de 150 ensenyes franquiciadores com Benetton, Granier, Lavazza, General Óptica i Danone, i també va ser secretari de l'Associació Espanyola de Franquicidors i vocal en el Comitè Organitzador d'Expofranquicias.
"He tingut l'honor de liderar l'AFC durant aquests anys, i estic profundament orgullós del recorregut que hem fet", ha declarat Vallhonrat després de passar el testimoni a Amat, qui ha assegurat que el seu objectiu és posicionar l'entitat com el referent de la franquícia a Catalunya.
Entre els reptes de la nova presidència figuren el creixement de l'associació, la internacionalització de marques catalanes i l'aposta per la digitalització i la sostenibilitat.