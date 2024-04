Andueza veu un "extraordinari" resultat i diu que el PSE "tornarà a estar a l'altura"

BILBAO, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSE-EE i candidat a lehendakari, Eneko Andueza, ha destacat un "extraordinari" resultat en les eleccions basques que servirà per "millorar la vida dels bascos". Així mateix, ha afirmat que "demà tocarà decidir" amb "responsabilitat" i el seu partit "tornarà a estar a l'altura del que es mereix la ciutadania basca".

En una compareixença en el Bizkaia Aretoa a Bilbao, amb candidats i dirigents socialistes, Andueza ha valorat els resultats de les eleccions, en les quals el PSE ha aconseguit dos escons més que fa quatre anys i comptarà amb 12 representants a la Cambra basca, amb el qual es manté com la tercera força política al Parlament.

Els socialistes mantenen els seus escons a Àlaba i sumen un representant més tant a Bizkaia com a Guipúscoa respecte als comicis de juliol de 2020, amb el qual comptaran amb quatre parlamentaris per cada territori.

En una primera anàlisi dels resultats, que aquest dilluns analitzarà en profunditat la Comissió Executiva del PSE-EE, Andueza ha qualificat d'"extraordinari" la dada de la candidatura socialista, que ell ha encapçalat per primera vegada, i ha assegurat a "totes aquelles persones que han confiat en el PSE-EE que el seu vot servirà pel que hem dit durant tota la campanya".

"Servirà per millorar la vida dels bascos i de les basques, per protegir i reforçar els nostres serveis públics, per garantir les polítiques progressistes a Euskadi, per garantir la pluralitat i, en definitiva, per fer la política que vol una immensa majoria en aquest país", ha subratllat.

Així mateix, ha afirmat que "demà tocarà decidir" i el PSE-EE ho farà "amb la responsabilitat que ha estat sempre el nostre nord, amb la fermesa que exigeix la defensa dels nostres principis i del nostre programa, però conscients que és necessari respondre a aquests milers i milers de bascos i de basques que volen una política allunyada del soroll, que s'oblidi de mites i aventures i que pensin la gent, en els seus drets i en les seves llibertats com una prioritat".

"El PSE-EE, un cop més, com sempre ho ha fet al llarg de la seva història, tornarà a estar a l'altura del que es mereix la ciutadania basca", ha subratllat.