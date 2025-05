Andreu Mas-Colell, premi Alexandre Pedrós per la seva trajectòria acadèmica i pública

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i catedràtic d'economia, Andreu Mas-Colell, ha rebut aquest dimarts el premi Alexandre Pedrós de l'entitat Amics del País per la seva "trajectòria acadèmica i institucional en l'àmbit de l'economia i les polítiques públiques".

En un comunicat, l'organització ha detallat el jurat ha pres la decisió "per unanimitat" i que és la primera vegada que es distingeix a una persona, ja que fins al moment només es premiaven treballs.

L'acte ha estat presidit per la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, així com pel president de l'entitat organitzadora, Miquel Roca i Junyent.

Romero ha assegurat que sent una gran admiració per Mas-Colell, i Roca i Junyent ha celebrat la feina de l'exconseller: "Una trajectòria de retron social des del món de l'economia i les polítiques públiques de la qual ens hem beneficiat tots".

Per la seva banda, el premiat ha recordat que "l'economia no és un joc de summa zero" i ha apostat per la cooperació i la col·laboració público-privada.

TREBALL PREMIAT

Aquest guardó s'atorga des de fa una dècada en memòria del professor Alexandre Pedrós, un "destacat economista i catedràtic" d'economia aplicada i membre actiu d'Amics del País.

En aquesta edició, també s'ha premiat el treball 'The Intrinsic Value of the Information Contained in Medicine Leaflets', dels autors José María Abellán, Jorge Eduardo Martínez, Fernando Ignacio Sánchez i Jorge Luis Gómez.