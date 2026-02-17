Andreu Mas-Colell, Joaquim Coello i José María Durán-Cabré, nous patrons de l'IEB

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) ha anunciat la incorporació d'Andreu Mas-Colell, Joaquim Coello i José María Durán-Cabré com a nous patrons de l'ens a títol individual, en un comunicat aquest dimarts.
Mas-Colell és catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i va exercir com a conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat entre 2000 i 2003, i conseller d'Economia i Coneixement entre 2010 i 2016.
Coello és enginyer naval per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Navals de Madrid, ha estat conseller delegat i president d'Applus, a més de president del Port de Barcelona, conseller delegat de l'ITP i director general de Gamesa, entre altres càrrecs.
Durán-Cabré és l'actual director de l'IEB des del 2017, i és professor agregat del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona (UB).
L'IEB ha explicat que la incorporació dels tres patrons "reforça els seus vincles amb personalitats de referència en l'àmbit econòmic i empresarial".