Andrés González (La pizarra de Andrés): "Tothom hauria" d'invertir amb cap a llarg termini

El divulgador afirma que el risc depèn de l'edat, l'horitzó temporal i la tolerància
L'economista i divulgador financer Andrés González --conegut en xarxes com La pizarra de Andrés-- ha assegurat que "invertir amb cap, sabent el que fas, buscant aquests productes que a tu et serveixen i et quadren, és el que tothom hauria de fer a llarg termini", en una entrevista a Europa Press aquest dissabte.
González, que ofereix formació financera gratuïta a través de les xarxes socials, ha explicat que aquesta inversió "d'una manera o d'una altra, més conservadora, més riscosa" és necessària per fer front a la inflació, que ha definit com un impost invisible per la pèrdua de poder adquisitiu que suposa.
Ha detallat que es pot invertir des de productes "extremadament conservadors" que ofereixen rendibilitats del 2% o el 3%, que ha dit que és poc, però que permet salvar la inflació.
"A partir d'aquí, per descomptat que hi ha coses de més risc, i com sempre dic, ningú regala res, si estàs disposat o si el que vols obtenir és una rendibilitat major, doncs per descomptat has de pagar un peatge de risc", ha dit.
L'economista ha explicat que el nivell de risc depèn de l'edat --a més edat, menys risc--, l'horitzó temporal i, sobretot, la tolerància al risc de cada persona.
D'altra banda, González ha explicat que la majoria dels seus seguidors són homes --entre el 80% i el 91% depenent de la xarxa-- i s'ha mostrat sorprès per aquesta diferència.
"És difícil d'explicar, però si que diré que el meu contingut és per a tots els públics, que damunt gran part del meu contingut es basa a resoldre dubtes de la gent i que aquests dubtes arriben a tothom. Si el que es queda després és més l'home que la dona, desconec exactament quins són els motius", ha afegit.
HABITATGE
González ha lamentat que "els salaris no estan podent competir amb la inflació, que és especialment elevada en els immobles", fet que ha dit que ocorre en totes les economies avançades i que provoca que, textualment, l'habitatge sigui un problema.
Per això, una de les idees que transmet és que els joves s'independitzin el més tard possible, ja que el lloguer redueix notablement l'estalvi i les possibilitats d'invertir.
"Si et quedes a casa dels teus pares podràs estalviar un munt més, podràs estalviar i invertir i crear aquest inicial que et permeti després, amb una hipoteca, comprar-te un habitatge", ha apuntat.
BANCS TRADICIONALS
El divulgador financer és crític amb els productes d'inversió que ofereixen els bancs tradicionals, que ha dit que "es posen d'acord per donar un producte subóptim" i ho ha atribuït a la falta de coneixements financers de la població.
"ja que no hi ha una cultura financera que demandi un producte millor, tothom creu que ha d'invertir a través de les plataformes habituals o els bancs habituals", ha dit.
No obstant això, ha celebrat que aquesta falta de coneixements està canviant a poc a poc gràcies a les noves tecnologies i que la gent coneix "altres formes d'inversió que es veu que clarament són superiors a aquests bancs que fins ara no han tingut la necessitat de renovar-se i de donar un tipus d'inversió més o menys costosa".
SEGONES JORNADES D'INVERSIÓ
González organitza la tarda d'aquest dissabte a L'Auditori de Barcelona les seves segones Jornades d'Inversió, que comptaran amb representants de diferents gestores d'inversió.
Ha explicat que "l'objectiu és apropar tot tipus d'opcions d'inversió a la persona del carrer i que després amb aquests coneixements pugui decidir què és el que més li quadra".
"Inversió hi ha per a tots els públics i simplement és tenir el mínim coneixement per saber quina és la teva", ha assenyalat.