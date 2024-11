Andrea Costafreda, nova directora de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha nomenat Andrea Costafreda Quesada (Lleida, 1976) nova directora de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, tal com recullen els acords del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Costafreda és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té un màster en Societat de la Informació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i una especialització en resolució de conflictes polítics de la London School of Economics.

Des del 2016 dirigeix el programa de l'Amèrica Llatina i el Mediterrani a Oxfam Intermón i és vocal experta del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat, i com a consultora i investigadora ha treballat pel Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, per la Direcció de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona i per a organismes multilaterals com ara el programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, entre d'altres.