Andic (Mango) mostra el desig de fomentar l'emprenedoria, en rebre el Premio Reino d'Espanya

Té l'aspiració de "ajudar a crear prosperitat per a les persones i les famílies"

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El president de Mango, Isak Andic, ha mostrat el seu desig que el projecte de l'empresa ajudi a fomentar l'esperit emprenedor en la joventut, després de rebre el Premio Reino de España a la Trajectòria Empresarial de mans del Rei Felip VI.

El lliurament del premi s'ha realitzat aquest dilluns a l'Iese Barcelona i ha comptat amb la presència del ministre Jordi Hereu; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i l'alcalde Jaume Collboni, així com els presidents del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, del Círculo de Empresarios Vascos, Andrés Arizkorreta, i el Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala.

Andic ha assegurat que també té l'aspiració de "ajudar a crear prosperitat per a les persones i les famílies" i de servir a la societat.

"Amb més iniciatives i més empresaris, estic convençut que el nostre país serà més fort, estarà més unit i la nostra societat serà millor", ha dit.

Ha afegit que "aquest reconeixement no és per Isak Andic, és per a Mango" i ha dit que l'empresa és molt més que una persona, ja que té una mica de tots els treballadors que ha tingut, té o tindrà.

Ha explicat que aquesta és la clau de l'èxit de Mango: "És la cultura de l'esforç, de l'honestedat, de l'aspiració a millorar, de la humilitat, de la recerca de l'excel·lència i d'ajudar al fet que siguem millors persones".

VERTIGEN

Andic ha reconegut que quan mira enrere en el temps sent "vertigen" davant de la seva llarga trajectòria, encara que ha dit que continua tenint l'esperit i la il·lusió d'una persona jove.

Ha afegit que el seu un altre gran sentiment és la gratitud cap a la seva família, amics i l'equip de Mango "per tot el que han fet" i perquè el fan millor, segons ell.

Ha agraït també el premi als empresaris perquè "aquest premi neix d'ells" i ha dit que ningú millor que els col·legues per saber el patiment i la satisfacció que suposa crear una empresa.