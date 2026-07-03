Andic feia un testament anual i els fills compartien la intenció de crear la fundació

Sarah i Judith Andic defensen "la innocència" del seu germà, investigat per homicidi
MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El fundador de Mango, Isak Andic, feia un testament anual del qual informava els seus tres fills i tots ells compartien la voluntat de crear una fundació, segons han declarat aquest divendres davant la jutgessa Sarah i Judith Andic, germanes de Jonathan Andic, únic investigat pel presumpte homicidi del seu pare.
Totes dues han explicat que anualment es reunien amb el seu pare, que els informava amb "total transparència" sobre l'eventual repartiment patrimonial, i que les donacions que feia en vida les anava restant de l'herència per mantenir un repartiment igualitari entre els fills, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
En l'ordre d'empresonament provisional eludible mitjançant el pagament d'una fiança d'1 milió d'euros, la instructora va assenyalar la pretensió d'Isak Andic de crear una fundació per ajudar persones necessitades com el mòbil econòmic criminal, en esgrimir una presumpta obsessió de Jonathan Andic pels diners que l'hauria portat a demanar al seu pare que li deixés una herència en vida.
No obstant això, les declaracions de les germanes Andic en seu policial xoquen amb aquesta tesi de la instructora, ja que van afirmar que la voluntat del seu pare de crear una fundació era un projecte compartit pels fills.
En la seva declaració davant els Mossos, les germanes ja van dir conèixer el testament del seu pare, que no discriminava l'equilibri entre els fills, i sobre l'herència en vida van assenyalar que, lluny de deure's a una "obsessió" pels diners del seu germà, era una eina perquè es pogués independitzar i que el primogènit va acabar rebutjant.
Les mateixes fonts han assenyalat que aquest divendres totes dues han dit, en aquest sentit, que Jonathan Andic volia abandonar la responsabilitat executiva i quedar-se només com a conseller de Mango per dedicar-se a projectes propis.
Preguntades sobre si sabien si el seu pare i Jonathan Andic havien pactat la sortida del seu germà de Mango, han dit que ho desconeixien.
LA FAMÍLIA
Les dues s'han ratificat en el que van declarar davant els Mossos d'Esquadra i han defensat "la innocència" del seu germà, segons informa la família en un comunicat recollit per Europa Press.
La família lamenta en l'escrit que, després de 18 mesos sense tenir encara l'espai de tranquil·litat per processar el dol, les germanes han mantingut l'"absoluta convicció que la veritat acabarà prevalent respecte a la innocència del seu germà" i confien que tot s'aclarirà.
A més a més, reiteren que elles dues, de la mateixa manera que la resta de la família, han col·laborat des de l'inici del procés amb tot el que els han requerit com han fet novament aquest divendres.