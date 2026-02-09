Andbank Wealth Management fitxa Gaspar Ariño com a gestor de renda variable

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Andbank Wealth Management ha decidit incorporar Gaspar Ariño com a gestor de renda variable, reforçant l'equip liderat per Rodrigo Utrera, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Ariño compta amb més de 20 anys d'experiència en anàlisi de companyies i gestió de fons d'inversió. Durant l'última dècada va ser analista sènior a Montaro Asset Management.
Anteriorment, va desenvolupar la seva carrera com a analista a Governance for Owners on va formar part de l'equip d'inversions del GO European Focus Fund, i com a gestor de fons a Allianz Popular España.
És Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid i té un màster en Borsa i Mercats Financers per l'IEB. A més, compta amb un màster executiu en Administració i Direcció d'Empreses (MBA, per les seves sigles en anglès) per l'IESE i és analista financer certificat (CFA).