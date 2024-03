Andbank s'alia amb GPTadvisor per implementar la IA en la banca privada

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

Andbank s'ha aliat amb GPTadvisor per "explorar el potencial de la IA per a l'eficiència i la qualitat del servei" que ofereixen els seus banquers de banca privada, segons ha explicat en un comunicat.

GPTadvisor és la start-up fundada per Salvador Mas, qui va ser responsable digital d'Allfunds. Està desenvolupant una plataforma d'IA generativa amb el focus posat a impulsar la productivitat en el sector de la gestió patrimonial, d'actius i banca privada.

Les solucions d'IA de GPTadvisor seran implementades a Andbank de manera progressiva. En una primera fase es crearà un grup de treball per explorar el potencial de l'aplicació per a l'accés dels banquers a dades detallades sobre els productes i oportunitats d'inversió oferts per Andbank. L'objectiu és permetre als professionals respondre ràpidament a les necessitats i consultes dels clients, millorant així l'agilitat en la presa de decisions.

En una segona etapa, GPTadvisor buscarà oferir als banquers la capacitat de fer anàlisis detallats de les carteres d'inversió. L'aplicació identificarà possibles punts de millora en diversificació i risc de la manera més efectiva.