Andbank impulsa un fons enfocat en empreses d'alta qualitat d'àmbit global

MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Andbank Wealth Management, gestora d'Andbank España, ha anunciat aquest dimecres amb l'assessorament de Capelteq EAF la creació d'un fons enfocat en empreses d'alta qualitat a escala global.
La companyia ha explicat en un comunicat que el vehicle, anomenat 'Gestión Boutique International Alpha', segueix un enfocament global i sistemàtic amb el suport de programes específics del sector financer amb intel·ligència artificial (IA).
"Implementa una filosofia d'inversió enfocada en la selecció d'empreses d'alta qualitat d'àmbit global, valorades de manera raonable en relació amb el seu creixement projectat", han aprofundit.
El fons, que es pot contractar a través d'Andbank i MyInvestor, adopta una visió activa sobre onze sectors, dels quals se seleccionen d'entre 30 i 50 valors, d'acord amb una sèrie de criteris relacionats amb el potencial de creixement a llarg termini, la valoració i el moment de mercat de cada companyia, donant prioritat a la gestió de riscos i diversificació.
Els assessors del fons són Antonio Salido i Gabriel Carrillo, que tenen experiència en entitats com Citi, Fidelity, Deutsche Bank y Crédit Agricole, entre d'altres.