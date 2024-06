Andbank aflora un 1% en la socimi Árima en plena OPA dels suïssos

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La gestora Andbank Wealth Management ha aflorat una participació de l'1% en el capital de la socimi Árima Real Estate, després que el banc suís J. Safra Sarasin (JSS) ha presentat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) voluntària per comprar l'empresa per prop de 245 milions d'euros.

Segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), va ser aquest dilluns, 10 de juny, quan la gestora va assolir aquest percentatge de participació en el capital de la socimi.

Aquest moviment segueix l'executat per Fidelity el mes passat, quan el mateix dia que els suïssos van presentar l'OPA, dijous passat 16 de maig, la gestora nord-americana va augmentar del 3,55% fins al 3,7% la seva presència en el capital d'Árima.

Aquell mateix dia, l''hedge fund' francès Syquant Capital també va aflorar una participació de l'1,2% en l'accionariat de la socimi, amb el control de 350.000 accions d'Árima, valorades en prop de 3 milions d'euros. BlackRock també va aflorar un altre 1% al maig.

Quant a la presència d'Andbank, la seva inversió es distribueix en 292.900 accions de manera directa, valorades en prop de 2,5 milions d'euros a preu actual de cotització de la socimi (8,3 euros per acció), a través del seu fons Yosemite Hedge Fund.

L'actual principal accionista d'Árima és la companyia d'inversió canadenca Ivanhoe Cambrigde, que controla el 20,3% de les accions, seguit de l'empresari Víctor Urrutia (propietari dels vins CVNE), amb el 7,9% del capital; i del fundador, conseller delegat i vicepresident de la socimi, Luis López de Herrera-Oria, que manté una participació del 5%.

En el capital de la socimi també hi ha els fons internacionals Thames River (5%), a més de l'empresa d'inversió familiar amb seu a Madrid Torrblas, amb un altre 5% del capital, participada per Ana Patricia Torrente Blasco.

El preu ofert en l'OPA de 8,61 euros suposa una prima del 38,9% sobre el preu al qual van tancar el dia previ a l'anunci els títols d'Árima (6,20 euros per acció) i del 40,51% sobre el preu de cotització mitjà ponderat per volum del mes anterior. No obstant això, a l'acció encara li queda un recorregut del 4% per arribar al preu de l'OPA.

L'entitat financera suïssa té la intenció que les accions d'Árima continuïn cotitzant en les borses de valors espanyoles i no té previst promoure o proposar la seva exclusió de negociació.