Andalusia demana a les CA "perjudicades" pel "contingent català" deixar les "samarretes partidistes" i defensar Espanya

SEVILLA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andalusia ha considerat que les comunitats autònomes que són "perjudicades" pel finançament singular de Catalunya pactada entre el Govern central i la Generalitat han de ser capaços de treure's la "samarreta partidista" per posar-se la de la defensa d'Espanya i de la igualtat entre els espanyols.

En una entrevista amb Europa Press, el conseller andalús de Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestat que el Govern d'Andalusia continuarà reclamant "unitat d'acció per defensar la dignitat d'aquelles comunitats autònomes que ens veiem clarament perjudicades" davant del "contingent català".

"Jo crec que seria important que les comunitats autònomes que ens veiem clarament afectades pels privilegis que s'atorguen a una comunitat davant de les altres, siguem capaces de treure'ns les samarretes partidistes per posar-nos la samarreta de defensa dels nostres ciutadans i d'Espanya", ha indicat el conseller andalús.

El finançament singular de Catalunya, segons ha afegit, és "una agressió a la redistribució de la riquesa a Espanya, a la Constitució, a la igualtat d'oportunitats i a la solidaritat territorial". "Aquí el que està en joc és el manteniment de les competències constitucionals en matèria de solidaritat i d'igualtat d'oportunitats i que el govern socialista ha decidit fer-les saltar per l'aire a canvi de set vots", ha assenyalat.

Ha insistit que l'acord sobre el finançament singular de Catalunya "és el màxim atropellament a la igualtat d'oportunitats i a la solidaritat interterritorial que s'ha fet en democràcia", que porta la "signatura" de la vice-presidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que també és secretària general del PSOE andalús.

Aquest acord que Montero ha signat sobre el "contingent català", segons ha afegit Antonio Sanz, la "inhabilita per defensar Andalusia" i "passarà a la història com la que va signar la història de traïció a la seva terra més gran".

"És un atac sense precedents a la nostra terra que ens pot treure molts milers de milions d'euros", segons el conseller andalús.

Per això, segons ha dit, "Andalusia està obligada a defensar per terra, mar i aire --és a dir, socialment, políticament i jurídicament-- la seva dignitat i posar fre a aquest atac".

"El govern de Sánchez i Montero és el més nociu de la història contra Andalusia", segons ha afegit, apuntant que cada Consell de Ministres és un "telenotícies de males notícies" contra aquesta comunitat.

Segons ha explicat, no només són el finançament singular i els privilegis a Catalunya, sinó també el "repartiment injust" de menors migrants no acompanyats, el "desequilibri en matèria judicial" i de nous jutjats, o en matèria d'infraestructures hidràuliques i del transport. A parer seu, Montero "passarà a la història com la pitjor traïdora d'Andalusia".

No obstant això, ha indicat que, malgrat les "travetes" de Pedro Sánchez i María Jesús Montero, Andalusia "avança, progressa i funciona millor que mai", per la gestió i reformes que està impulsant el govern de Juanma Moreno.