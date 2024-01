ANC de Sabadell i Terrassa (Barcelona) exigeixen celebrar una consulta sobre la llista cívica

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

Els secretariats de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de les territorials de Sabadell i Terrassa (Barcelona) han exigit a la presidència de l'entitat celebrar una consulta sobre la llista cívica després de no haver-se celebrat aquesta votació, tal com estava establert en el full de ruta aprovat pels socis el 25 de maig de 2023.

Segons fonts consultades per Europa Press, l'entitat va decidir ajornar la consulta, modificant el full de ruta sense consultar als socis, situació que "genera dubtes sobre el nivell de democràcia interna que es practica" a l'entitat.

Han criticat que no s'hagi fixat la data per a la consulta i han demanat que "es consulti a tots els associats si estan d'acord amb la llista cívica de l'ANC abans de destinar més recursos econòmics i humans en una qüestió de tanta importància".

"Per què encara no s'ha fet cap referència a la campanya de la consulta ni com es regularà? Podran ser escoltades, contrastades i ben reflexionades les posicions a favor i en contra?", han preguntat les territorials de l'entitat a la presidència de l'ANC en un comunicat.

Les ANC de Sabadell i Terrassa també han lamentat que el secretariat nacional aprovés el passat 2 de desembre la creació d'un grup de treball per desenvolupar el projecte de la llista cívica sense que s'hagués votat encara a favor d'ella.

"Ha passat més d'un mes i les assemblees de base no hem rebut cap notícia del grup de treball ni cap convocatòria per recollir els posicionaments i propostes", han assenyalat.

DOLORS FELIU

En un discurs de cap d'any compartit en xarxes socials el passat 29 de desembre, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va insistir en el projecte d'impulsar una llista cívica per a les pròximes eleccions catalanes com a "nou instrument per combatre l'immobilisme dels partits".

"Un projecte que ha de ser votat pels socis de l'entitat durant el primer trimestre de 2024. És la manera com prenem sempre les decisions", va sostenir Feliu en el mateix missatge.