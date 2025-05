ANC, Òmnium i Irídia recorren al TS contra l'amnistia als policies investigats per les càrregues durant l'1-O

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural i Irídia han presentat un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS) contra la resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona que avala l'aplicació de l'amnistia a 46 agents de la Policia Nacional investigats per les càrregues policials de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona.

Així ho han informat aquest dijous a través de sengles comunicats les tres entitats, que estan personades com a acusació popular --en el cas de l'ANC i Òmnium-- i l'acusació particular i popular --en el cas d'Irídia-- i que s'han coordinat per presentar aquest recurs.

L'ANC ha afirmat que la resolució és "jurídicament errònia i moralment inacceptable"; consideren que l'aplicació de l'amnistia és, al seu parer, improcedent i han apuntat que els actes comesos podrien ser constitutius de delictes contra la integritat moral i, textualment, de tractes inhumans o degradants.

Per Òmnium Cultural, l'Estat va vulnerar l'article 3 del Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, ja que la força efectuada pels agents va ser "desproporcionada, excessiva i va produir lesions greus", a més de criticar que els policies van actuar, segons ells, amb una clara intencionalitat d'humiliar i castigar.

Irídia, per la seva banda, ha explicat que el tribunal ha interpretat de manera "restrictiva i errònia" el concepte de mínim llindar de gravetat, un requisit establert pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per identificar aquest tipus de vulneracions i han afegit que les conductes investigades --càrregues, en les seves paraules, violentes contra població civil pacífica-- sí que superen aquest llindar.