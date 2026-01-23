Analistes i enginyers, entre les professions més ben posicionades en el mercat de treball el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Professions com els analistes de gestió i organització, analistes de sistemes i els enginyers són algunes de les més ben posicionades en el mercat de treball de Catalunya el 2025, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Així ho ha explicat aquest divendres en un comunicat, en el qual també destaca altres posicions com especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques, supervisors d'indústria química i farmacèutica, agents de contractació o auxiliars de vol i dissenyadors web.
La classificació correspon a les dades de l'eina 'Treball per ocupacions', una eina de l'observatori que té l'objectiu de proporcionar informació laboral per a la presa de decisions sobre l'orientació professional.
Per a l'anàlisi de cada professió, s'analitzen tres eixos principals, que són el nombre de contractes de treball signats, la seva qualitat i el nombre de persones que sol·liciten la feina a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
A més, l'eina també mostra al públic el perfil de les persones contractades en cada professió, i també el de les que sol·liciten les ocupacions i l'evolució temporal de les persones contractades, entre d'altres.