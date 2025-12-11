Anafric col·labora amb Almas Industries per oferir solucions tecnològiques de cardioprotecció

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
L'associació càrnia espanyola Anafric ha incorporat a la seva xarxa de servei Almas Industries, posant a disposició dels socis solucions tecnològiques de cardioprotecció, seguretat i vigilància, informa aquest dijous en un comunicat.
"Aquesta col·laboració reforça el compromís d'Anafric de posar a disposició dels seus associats serveis d'alt valor afegit, especialment adaptats a les necessitats del sector ramader i carni", afirmen.
El president d'Anafric, José Friguls, ha explicat que l'objectiu de l'acord és anticipar-se "als reptes del sector" i envoltar-se de 'partners' que marquin la diferència, textualment.
Per la seva banda, el representant d'Almas Industries, Nuño Azcona, ha manifestat que el compromís de l'empresa "és ajudar les empreses a millorar els seus protocols de prevenció i actuació".
Els equips d'Almas Industries permeten actuar de manera immediata en cas d'aturada cardíaca, connectant automàticament amb els serveis d'emergència, geolocalitzant la incidència i oferint assistència remota durant la intervenció.