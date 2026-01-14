Amtu, ATM i el Govern llancen la T-social per unificar els títols de transport bonificats

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (Amtu) ha presentat aquest dimecres la nova T-social, una targeta de transport creada juntament amb l'ATM de Barcelona i el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que permetrà unificar tots els títols de transport bonificats a l'àrea de Barcelona.
La T-social estableix un "marc comú i interoperable" amb el sistema de transport públic integrat, ha explicat el Govern aquest dimecres en un comunicat, la qual cosa permetrà que els títols reduïts que beneficien, entre d'altres, la tercera edat o persones en situació d'atur, s'integrin en l'ecosistema de la T-mobilitat, sempre respectant l'autonomia municipal durant el procés.
L'entrada en vigor començarà a 21 municipis de l'àrea de Barcelona en una primera fase, amb la previsió que la distribució de les primeres targetes es dugui a terme l'últim trimestre del 2026 i que el sistema estigui "plenament implantat" el primer trimestre del 2027.
Aquesta targeta física també suposa un "salt tecnològic", ja que unifica la tecnologia de tarifes dels municipis amb la tecnologia sense contacte i permet així l'eliminació del sistema magnètic d'aquesta gamma de bitllets.
Segons el Govern, la T-social també permetrà als ajuntaments disposar de dades en temps real de la demanda dels viatgers i ajustar-hi millor les línies i horaris dels busos urbans, a més de simplificar tràmits administratius com la renovació dels títols.