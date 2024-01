Ampurdanès (CUP) veu els pressupostos com l'"última oportunitat" d'Aragonès per virar polítiques

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Mar Ampurdanès ha assegurat aquest dimecres que el projecte de pressupostos del 2024 és l'"última oportunitat" de la legislatura del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per fer un gir independentista i d'esquerres a les seves polítiques.

En el ple del Parlament, ha considerat que els canvis en el Govern evidencien la voluntat d'Aragonès d'exhaurir la legislatura, a qui ha allargat la mà sempre que vulgui impulsar polítiques independentistes i d'esquerres: "Per fer això comptin amb nosaltres. Per desplegar l'agenda del negacionisme climàtic i per amagar els problemes reals sota la catifa, poden pactar amb el PSC".

Segons Ampurdanès, la CUP vol la independència per construir "una república al servei de la gent treballadora del país, per garantir el dret a l'habitatge, per controlar el preu dels productes bàsics i perquè l'aigua i la llum siguin recursos públics per satisfer les necessitats de tothom".

Aquestes i altres qüestions, com la sanitat i l'educació, són "clau" en la recta final de la legislatura de l'actual Govern, ha apuntat la diputada de la CUP, a més de la lluita contra la sequera.

També ha carregat contra projectes com el Quart Cinturó "en plena crisi climàtica" i el Hard Rock.