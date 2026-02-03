Ampliades les funcions de la Comissió Interdepartamental d'Habitatge

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat l'ampliació de les funcions i els objectius de la Comissió Interdepartamental d'Habitatge perquè estructuri el grup de treball en dos àmbits: la promoció d'habitatge assequible als solars de la reserva i el foment dels sectors de planejament prioritaris.
En un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, el Govern ha explicat que ha afegit la funció d'estudiar, avaluar i proposar les modificacions normatives pertinents i altres actuacions per agilitzar la tramitació urbanística i ambiental.
L'objectiu és incrementar el parc d'habitatge assequible amb especial atenció al lloguer, mitjançant la coordinació entre administracions públiques i la col·laboració amb el sector privat.