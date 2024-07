AMP4.-EUA.- Donald Trump, ferit lleu després de ser tirotejat a un acte de campanya a Pennsilvània

L'atac ha deixat un mort i un ferit greu

També ha mort el presumpte tirador, que ja ha estat identificat



MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà Donald Trump ha resultat ferit lleu aquest dissabte en un acte de precampanya celebrat a Pennsilvània del que ha estat evacuat amb sang al rostre després de ser tirotejat per un home ja identificat i "neutralitzat" per les forces de seguretat.

Trump ha relatat l'episodi a través de la seva xarxa social, Truth Social, on ha donat les gràcies "al Servei Secret d'Estats Units i a totes les forces de l'ordre per la seva ràpida resposta al tiroteig" i ha expressat el seu "condol a la família de la persona que ha mort a la manifestació i també a la família d'una altra persona que ha resultat greument ferida".

El republicà ha explicat com li van disparar amb una bala que li va travessar la part superior de l'orella dreta. "Vaig saber immediatament que alguna cosa anava malament perquè vaig escoltar una xiulada, trets i vaig sentir immediatament que la bala em travessava la pell. Va haver-hi molt sagnat, així que em vaig adonar del que estava passant", ha seguit.

"És increïble que un acte així pugui ocórrer al nostre país", ha dit, al mateix temps que ha confirmat que "el tirador ara és mort".

El portaveu del candidat republicà, Steven Cheung, assegurava que Trump es trobava bé gràcies a la "ràpida actuació" de les forces de l'ordre i als serveis d'emergència "durant aquest acte atroç" i que estava sent examinat a un centre mèdic local, del que ha estat donat d'alta unes hores més tard.

SOSPITÓS "NEUTRALITZAT"

L'incident ha deixat un mort i un ferit greu i fonts policials han confirmat que el principal sospitós de l'autoria dels trets ha estat "neutralitzat".

Posteriorment, el FBI ha identificat Thomas Matthew Crooks, de 20 anys, de Bethel Park, Pennsilvània, com el principal involucrat en aquest "intent d'assassinat" de l'ex-president Donald Trump. "La investigació segueix activa", ha dit.

"Un membre de l'audiència i el tirador han mort després d'un tiroteig en el míting de l'ex-president Donald Trump a Pennsilvània", ha fet saber el fiscal de districte del comtat de Butler, Richard Goldinger, qui ha precisat que un segon espectador es trobava en estat greu.

Les mateixes fonts han apuntat que la persona que va disparar contra Trump es trobava presumiblement a la teulada d'un edifici situat fora del recinte en el qual se celebrava l'esdeveniment; a una distància d'uns 120 o 150 metres del polític, segons una anàlisi de la CNN sobre la base dels informes rebuts.

Són molts els detalls que es desconeixen. El president de la Càmera de Representants, Mike Johnson, ha promès realitzar una "investigació completa dels tràgics esdeveniments".

"El poble nord-americà mereix saber la veritat. Farem que la directora del Servei Secret, Kimberly Cheatle, i altres funcionaris apropiats del Departament de Seguretat Nacional (DHS) i el FBI es presentin a una audiència davant dels nostres comitès el més aviat possible", ha conclòs.

TRUMP ESPERA "AMB ÀNSIA" LA CONFERÈNCIA REPUBLICANA

Lluny de deixar-se intimidar, els assessors de Trump han afirmat que aquest "espera amb ànsia" la Convenció Nacional Republicana en Milwaukee prevista per a la setmana vinent.

"El president Trump espera unir-se a tots vostès en Milwaukee mentre procedim amb la nostra convenció per nominar-ho com el 47º president d'Estats Units. Com a candidat del nostre partit, el president Trump seguirà compartint la seva visió de fer que Estats Units torni a ser gran", resa una nota de premsa.

Després dels fets ocorreguts, l'equip de campanya de l'expresident ha anunciat que reforçaran les mesures de seguretat i han avançat que la Convenció Nacional Republicana se celebrarà en Milwaukee segons el planejat, a fi de nominar de manera oficial com a candidat a la Casa Blanca al "valent i intrèpid" Donald Trump.

Després de l'incident, el president Joe Biden s'ha posat en contacte amb el seu predecessor al càrrec i ha anunciat l'avançament de la seva volta a Washington per "seguir rebent informació de les forces de l'ordre", en lloc de passar el cap de setmana en Delaware com tenia previst.

Prèviament, el president ha condemnat els fets al seu compte a X mostrant-se "agraït" que Trump estigui fora de perill i ha defensat que "no hi ha lloc a Estats Units per a aquest tipus de violència".