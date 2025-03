L'informe de Tardà (ERC) apunta a l'anterior departament de comunicació i estratègia per la 'B'

Isaac Albert afirma que "queda acreditat que va haver-hi aquesta estructura paral·lela" entre 2019 i 2023

MARTORELL (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

L'exlíder d'ERC en el Congrés i president de la comissió d'estructures paral·leles als òrgans de govern, Joan Tardà, ha presentat aquest dissabte a la tarda en el 30 Congrés del partit un informe en el qual assenyala als responsables del departament de comunicació i estratègia entre 2019 i 2023 per les campanyes de contrast de la 'estructura B' del partit, encara que no ha concretat noms.

Ho ha explicat en roda de premsa el secretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, després que Tardà hagi presentat aquest informe en el plenari del congrés del partit a Martorell (Barcelona), document que ara s'ha lliurat a la presidenta del Congrés d'ERC que, al seu torn, l'hi farà arribar al responsable de Compliment del partit, Lluís Mombiela, i a la Comissió de Garanties.

Albert ha assegurat que l'antic departament, i més concretament el càrrec de vicesecretari general de Comunicació, va entrar en "una espiral perversa per donar una resposta ràpida, i voler ser original" davant de fets polítics.

ESTRUCTURA PARAL·LELA

Les persones que van ocupar el càrrec de sotssecretari general de Comunicació en el període que ha indicat Albert van ser, successivament, Sergi Sabrià, Oriol Lladó i Marc Colomer, encara que els seus noms no apareixen explícitament en l'informe de Tardà.

Ha sostingut que amb l'informe "queda acreditat que va haver-hi aquesta estructura paral·lela als òrgans de govern, que tot això s'inicia cap al 2019 quan aquesta estructura s'acaba professionalitzant i que des de llavors s'entra en una dinàmica on la immediatesa, la voluntat de ser original, la voluntat de donar resposta ràpida a fets polítics acaba generant unes dinàmiques perverses".

Algunes de les campanyes impulsades des d'aquesta 'estructura B' van ser els cartells contra l'alzheimer i l'ex-president de la Generalitat Pasquall Maragall i el seu germà Ernest Maragall, i un ninot del president d'ERC, Oriol Junqueras, penjat en el pont de Sant Vivenç dels Horts (Barcelona) el 2019.

DEMANA DISCULPES

L'informe ha demanat disculpes a la militància d'ERC, als ciutadans i a Catalunya: "Són fets que no s'haurien d'haver produït mai", ha subratllat Albert, que ha afegit que l'actual direcció es compromet a que aquests fets no es tornin a repetir.

Albert ha detallat que en l'informe s'ha llegit el llistat de les 18 persones que han participat en la comissió i les 12 que no han volgut fer-ho, entre les quals està l'ex-president de la Generalitat, Pere Aragonès, segons han informat fonts coneixedores a Europa Press.

MEMBRES "INJUSTAMENT ASSENYALATS"

El document també sosté que "alguns membres han estat, des del punt de vista de la comissió, injustament assenyalats públicament", i també afegeix que no queda demostrat que fossin partícips ni tinguessin el lideratge d'aquestes campanyes, encara que sense dir noms.

A més, el text elaborat per Tardà recull que el responsable de Compliment del partit entre 2019 i 2022 "no va ser del tot diligent en les seves gestions".

4 MILIONS D'EUROS

El document també esmenta a l'empresa Relevance Màrqueting com a "protagonista" de diverses campanyes del partit, entre les quals estaven les campanyes de contrast, així com de treballs de màrqueting electoral, publicitat, enquestes i anàlisi electoral.

El text especifica que el partit va destinar uns "4 milions" d'euros en totes aquestes campanyes, sense especificar els recursos concrets a encàrrecs de la 'estructura B'.

El partit ara esperarà a les conclusions del responsable de Compliment i la comissió de Garanties, a qui l'informe demana celeritat en la resolució.

Albert ha negat que hi hagi hagut escarni en la presentació de l'informe, després que l'excandidata de 'Foc Nou' hagi afirmat, en un missatge en 'X' que "esperava rigor, transparència i imparcialitat de la comissió de la veritat, no escarni", en al·lusió al llistat de persones que no han col·laborat.