BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El ple constituent del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) celebrat aquest dissabte a Igualada (Barcelona) ha triat a Josep Vila com a nou president de l'entitat per al mandat 2026-2028, en substitució del fins ara president, Lluís Llach, que no ha volgut optar a la reelecció.
Vila ha estat triat amb 39 vots dels 58 emesos, superant la majoria qualificada de dos terços requerida en primera votació, informa en un comunicat.
Lluís Llach ha estat triat per a la vicepresidència; Ariadna Heinz ha estat triada per a la secretaria i Blanca Currià serà la nova tresorera.
Vila, nascut el 1959, és pedagog, docent i activista, i ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els àmbits de la docència primària, secundària i universitària, a més d'haver estat director dels Serveis Territorials de Joventut de la Generalitat a Girona, síndic i vicegerent de Personal i Organització de la Universitat de Girona.
NOVA MAJORIA SOCIAL
A les seves primeres declaracions com a nou president, Vila ha situat com a objectiu central la necessitat de construir una nova majoria social en favor de la independència: "És el que ens toca fer des del front civil, i per això cal continuar treballant per ressituar la independència en el centre del debat".
Segons l'entitat, la proposta de Vila implica la culminació d'una "renovació profunda" de l'ANC per fer-la més àgil, senzilla i adaptada al nou context polític i social.
El nou president ha destacat que el nou mandat s'inicia amb "molta cohesió interna" i molt acord, i ha cridat a tots a sumar-se al moviment independentista des del front social i les entitats en un moment en el qual, apunta, el país s'està desfent.
ESTRUCTURA TERRITORIAL
Vila ha reivindicat la tasca de les assemblees territorials "vives i ben distribuïdes, capaces de mobilitzar a la gent i amb capacitat d'incidència" perquè, ha afirmat, només amb una majoria de la ciutadania compromesa tindran capacitat de pressió sobre els partits.
L'ANC afirma que la defensa "de la llengua i la denúncia de l'espoli fiscal, cultural, social i nacional que pateix Catalunya" continuaran sent eixos centrals de l'acció de l'organització.
LLACH
Per la seva banda, Llach ha definit a Vila com "el president de la unitat" i ha afirmat que assumeix amb alegria el càrrec de vicepresident.
"Jo em posaré al seu servei per fer que l'Assemblea Nacional Catalana tingui la força que l'independentisme necessita per tirar cap a endavant i ser definitiu en la lluita per la independència", ha sentenciat.