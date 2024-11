Junqueras gana però no arriba al 50% i es mesurarà amb Godàs en segona volta per liderar ERC

Ha votat el 81,35% de militants, 6.533

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de 'Militància Decidim' liderada per l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, i la de 'Nova Esquerra Nacional', encapçalada per Xavier Godàs, han estat les dues més votades en el Congrés Nacional d'aquest dissabte però, en no superar cap el 50% dels suports, es disputaran dirigir el partit en segona volta el 14 de desembre.

Junqueras i Godàs han aconseguit el 48,3% i el 35,3% dels vots, respectivament, i han superat la candidatura de 'Foc Nou' d'Helena Solà (12,6%), i les dues candidatures que passen a la segona volta tenen marge per modificar els components de la seva candidatura en un 50% mantenint el candidat a president.

VOTS EN BLANC

Un 81,35% dels militants d'ERC, 6.533 afiliats, han votat telemàticament en el congrés del partit per escollir el seu president i una nova direcció, del total de 8.030 militants cridats a emetre el seu vot.

En nombres absoluts, Junqueras ha aconseguit 3.157 vots, Godàs 2.398 i Solà 824.

Un 3,7% dels militants que han votat ho han fet en blanc, la qual cosa suposa un total de 244 afiliats.

CONSELLERS NACIONALS

Més enllà de l'elecció de l'executiva, aquest dissabte s'han escollit 30 consellers nacionals: 5.974 militants (74,4%) han participat en aquesta elecció.

Entre els noms triats destaquen els exdiputats del Congrés Joan Tardà i Marta Rosique, l'exeurodiputat Jordi Solé i l'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà.