Illa surt de l'hospital caminant amb crosses i seguirà en hospitalització domiciliària

David Zorrakino - Europa Press
L'equip mèdic calcula que el tractament durarà unes 8 setmanes
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha abandonat aquest divendres al migdia "pel seu propi peu" i amb l'ajuda de crosses l'Hospital Vall d'Hebron, on romania ingressat per una osteomielitis púbica des del 17 de gener, i seguirà el seu tractament a casa amb l'equip d'hospitalització domiciliària.
Segons ha informat l'equip mèdic en una roda de premsa al propi hospital aquest divendres a la tarda, el president ha rebut l'alta "molt animat" i després d'una evolució favorable, tant des del punt de vista clínic com a analític i radiològic.
Illa ha compaginat els últims dies el tractament contra el bacteri que va originar l'osteomielitis púbica i la rehabilitació, i amb l'hospitalització domiciliària continuarà tant el tractament antibiòtic de manera intravenosa com la fisioteràpia.
EVOLUCIÓ "MOLT FAVORABLE"
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha destacat l'evolució "molt favorable" del president i ha destacat que el seu bon estat de forma ha contribuït a la seva evolució.
"El quadre clínic d'una infecció que s'havia instal·lat en l'os de la pelvis i el múscul adjacent no és cap banalitat, és una malaltia considerable, i el president ha fet una evolució molt considerable pel seu bon estat de manera que ha facilitat la recuperació aquestes dues setmanes", ha assegurat Salazar.
La doctora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron Dolors Rodríguez també ha destacat la "molt bona evolució" del president d'una infecció que era, ha dit, potencialment greu per la seva afectació a l'os a través de la sang.
QUANTITAT ALTA D'ANTIBIÒTIC
L'equip mèdic ha establert un termini aproximat de 8 setmanes de recuperació per a aquest tipus de malaltia, durant les quals, segons la seva evolució, l'administració d'antibiòtics passarà de ser intravenosa a oral.
Rodríguez ha explicat que, encara que el tractament d'aquesta malaltia és d'unes 8 setmanes, el moment de passar del tractament intravenós a l'oral ho marcarà l'evolució.
"És important que arribi una quantitat alta d'antibiòtic, a l'os necessitem que arribi una quantitat alta mentre hi hagi inflamació", ha agregat la doctora.
L'ACTIVITAT FÍSICA DEPENDRÀ DEL DOLOR
Preguntada per l'activitat que podrà exercir el president per poder reprendre les seves funcions, la doctora ha apuntat que "una cosa és l'activitat laboral de despatx i una altra la de desplaçar-se, que serà una mica més tard".
Rodríguez ha conclòs que la recuperació de l'activitat física "la marcarà el dolor", encara que ha celebrat que el dolor ja està controlat, i ha indicat que queden encara unes setmanes de tractament que serà progressiu.
Fonts de la Generalitat han explicat que Illa ha estat pendent de l'actualitat política durant aquests dies ingressat i que va preparar amb els consellers de Presidència i de Territori, Albert Dalmau i Sílvia Paneque, la sessió de control al Govern del ple d'aquesta setmana, en la qual Dalmau va comparèixer en funcions de president per l'estat del servei de Rodalies.