Illa, investit president: "Governaré per a tothom"

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat aquest dijous investit president de la Generalitat amb els vots dels 42 diputats del seu grup parlamentari (PSC-Units), els 20 d'ERC i els 6 dels Comuns, que sumen els 68 escons que representen la majoria absoluta, i la resta de grups ho han fet en contra.

"Governaré per a tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya. El primer pas per fer-ho és respectar-nos, tenint totes i tots un to constructiu, positiu, amb atenció també a la pluralitat del nostre país", han estat les seves primeres paraules des de l'hemicicle després de ser investit.

Ha assegurat que intentarà estar a l'altura de les circumstàncies i ha reivindicat que s'està davant d'un moment "de canvi històric" que ofereix moltes oportunitats, on al seu judici també hi ha riscos, i ha cridat a l'aportació de la societat civil organitzada.

"Comencem un camí", ha afegit Illa, després d'agrair també el treball del Govern presidit fins ara per Aragonès, i la sessió plenària ha finalitzat amb 'Els Segadors'.

UN PLE TIBANT

El ple d'investidura s'ha celebrat en un clima tibant provocat pel retorn de l'expresident Carles Puigdemont en un acte a l'Arc de Triomf de Barcelona i la seva posterior desaparició, tenint en compte que els Mossos d'Esquadra encara no han pogut localitzar-ho.

Puigdemont, que no havia demanat la delegació de vot en aquest ple, finalment no ha aparegut a l'hemicicle per votar, i quan s'ha llegit el seu nom, els diputats de Junts li han dedicat un aplaudiment.

La incògnita de si l'expresident assistiria al ple ha planejat durant tota la jornada i s'ha resolt en aquest instant, malgrat els intents hores abans del seu grup parlamentari d'intentar parar el ple d'investidura fins que es normalitzés la situació, han al·legat.

Amb una intervenció inicial d'Illa a l'inici del ple d'investidura, en el qual ha desgranat les seves prioritats, els líders dels grups han comparegut per exposar les seves posicions en aquest debat, als quals ha anat responent en diferents rèpliques.

Després que el president del Parlament, Josep Rull, hagi comunicat el resultat de la votació, ha proclamat que Illa quedava investit, i després ha saludat als líders parlamentaris d'ERC i Comuns --que li han recolzat--; al ja expresident, Pere Aragonès; al president del grup de Junts, Albert Batet, i al del PP, Alejandro Fernández.

COMUNICACIÓ Al REI

Rull també ha explicat que comunicaran la investidura d'Illa al Rei perquè li nomeni president de la Generalitat, i l'ha convidat a adreçar unes paraules a la Cambra.