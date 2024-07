ERC preacorda amb el PSC sortir del règim comú i recaptar el 100% d'impostos

Divendres sotmetrà el preacord a les bases i el seu resultat serà vinculant



BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'executiva d'ERC ha avalat aquest dilluns un preacord amb el PSC per investir president de la Generalitat el líder socialista, Salvador Illa, que preveu que Catalunya surti del règim comú i que l'Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF), així com crear un Departament de Política Lingüística al Govern.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha explicat en roda de premsa que el partit sotmetrà el preacord a votació als seus aproximadament 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta --telemàtica i presencial-- que es farà finalment aquest divendres i el resultat de la qual serà "vinculant".

Poc abans, la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha explicat en una assemblea telemàtica a la militància els termes del preacord, i el dimarts hi ha convocades assemblees territorials presencials.

"Tenir la clau de la caixa, tenir aquesta sobirania fiscal i recaptar el 100% dels impostos era un element fonamental i ho havíem de garantir de forma estructural", ha assegurat Sans, que ha afegit que tenen la garantia que es faran les modificacions legals necessàries perquè aquest finançament sigui vigent independentment de qui governi l'Estat.

PAGAR SERVEIS DE L'ESTAT I QUOTA DE SOLIDARITAT

Això passa per modificar la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca), per tenir "la clau de la caixa", sense deixar de pagar a l'Estat pels serveis que presta a Catalunya i aportar una quota de solidaritat.

Sans ha dit que serà un procés i no alguna cosa que ocorri de forma immediata, sinó que ha de respondre a una calendarització, i l'únic pas que ha concretat és que Catalunya ja recapti a la Declaració de la Renda de 2026 l'IRPF que s'hagi pagat el 2025.

Tot això, ha afegit, ha de comportar també un creixement de l'Agència Tributària Catalana en matèria de recursos materials i personal.

CATALÀ

Davant la situació del català, ha explicat l'acord amb els socialistes per crear un Departament de Política Lingüística de la Generalitat i la necessitat de mantenir l'impuls de mecanismes per garantir l'ús social entre els més joves, sobretot en l'àmbit audiovisual.

"També és importantíssim que, davant l'ofensiva judicial sobre la llengua a l'escola, es garanteixi la vehicularitat de la llengua catalana a les aules. I garantir l'ús de la llengua sobretot a activitats extraescolars", ha detallat.

CONVENCIÓ PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE

A més, es preveu crear una "Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític" entre Catalunya i l'Estat que, segons Sans, ha d'incloure totes les forces parlamentàries i que estarà presidida per ERC.

"És importantíssim arrossegar el PSC al reconeixement del conflicte. És moment que ens digui quines propostes té sobre la taula", ha subratllat.

SITUACIÓ D'ERC

Tot arriba en una crisi interna que ha dividit al partit entre els que advoquen per la renovació dels lideratges, encapçalada per Rovira, i una altra a favor que l'exlíder d'ERC, Oriol Junqueras, segueixi al capdavant de la formació republicana des del congrés de novembre, i també és una crisi agitada per la polèmica dels cartells contra els Maragall i la malaltia d'Alzheimer.

Els socialistes han de comptar també amb el suport dels Comuns per investir a Illa, un context al que se suma l'eventual volta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ja ha assegurat que tornarà a Catalunya per a un debat d'investidura i que només li ho podrà impedir "un cop d'estat".