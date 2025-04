La CNMC aprova l'OPA de BBVA sobre Sabadell en fase 2 amb compromisos

Ha detectat riscos en certs negocis, però considera "suficients" els compromisos presentats per BBVA

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat per unanimitat l'OPA de caràcter hostil del BBVA sobre el Sabadell en fase 2 i amb compromisos, segons ha informat l'organisme.

La CNMC ha detectat riscos als mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, així com en mercats de mitjans de pagament, però considera que els compromisos que ha presentat BBVA són "adequats, suficients i proporcionats" per solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència als mercats afectats.

Gairebé un any després que iniciés la seva anàlisi, la CNMC ha donat el seu veredicte per unanimitat amb una sèrie de compromisos per garantir la presència d'oficines de Sabadell i l'accés a caixers en zones poc poblades, amb rendes baixes o amb escassa competència. La majoria dels compromisos tindrà una durada de tres anys (36 mesos), prorrogables per altres dos anys més en el cas del crèdit a pimes; i d'any i mig (18 mesos) en el cas dels caixers.

La CNMC supervisarà el compliment dels compromisos durant el temps estipulat. BBVA haurà d'informar a Competència en els terminis acordats per a això.

"Aquesta autorització no és definitiva. Serà comunicada al ministre d'Economia, Comerç i Empresa perquè decideixi si escau la seva elevació al Consell de Ministres que, si escau, podrà valorar l'operació atenent criteris d'interès general diferents de la defensa de la competència", ha agregat l'organisme en el comunicat.

S'inicia així la coneguda com a fase 3. El Ministeri d'Economia té un termini de 15 dies per decidir si la porta al Consell de Ministres, mentre que al seu torn, el Consell té un termini de 30 dies per ampliar les condicions a l'operació.

En cas que l'OPA aconsegueixi també l'aprovació del Consell de Ministres, el següent pas serà l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fulletó d'admissió i, posteriorment, l'obertura del termini d'acceptació, la qual cosa suposa que la decisió passarà a estar ja en mans dels accionistes de Sabadell.

RISCOS DETECTATS

"L'operació afecta el sector financer", assenyala la CNMC en la seva nota de premsa per donar a conèixer el veredicte. Respecte a la banca minorista, l'organisme afirma que la concentració suposa la creació d'una entitat "líder" en varis de segments, tant per a particulars com per a pimes i autònoms.

Així, ha identificat 96 municipis en els quals, després de l'operació, se supera la quota conjunta del 50% amb addició major al 15%, resultant una situació de "duopoli" en 48 d'aquests municipis.

Així mateix, Competència ha identificat 72 codis postals en els quals després de l'operació es generarà o bé una situació de monopoli com a resultat de la concentració (en set codis postals), o bé una situació de duopoli (en 65 codis postals).

Respecte al mercat de serveis de pagaments, l'entitat resultant supera el 30% de quota conjunta a Espanya, per la qual cosa la CNMC afirma que existeix "un risc d'empitjorament de les condicions comercials" mitjançant l'increment del preu al comerç que demanda els serveis d'adquisició d'operacions de pagament (les que s'efectuen a través de TPV o de datàfons).

Els riscos detectats per la CNMC són: empitjorament de condicions comercials per a particulars, pimes i autònoms en determinades localitzacions; d'exclusió financera; de reducció de crèdit a pimes; riscos relacionats amb el mercat de prestació de serveis d'adquisició d'operacions de pagament; i empitjorament de les condicions d'accés a caixers per a clients en relació amb els acords que manté actualment Banc Sabadell amb la Xarxa Euro6000 i Cardtronics.

COMPROMISOS DEL BBVA

Per la seva banda, el BBVA ha proposat una sèrie de compromisos que la CNMC considera "suficients, adequats i proporcionats" per solucionar els problemes de competència detectats.

D'una banda, el banc s'ha compromès a crear i fer publicitat un 'Compte per a clients vulnerables', i identificar als clients d'ambdues entitats que podran beneficiar-se de les condicions favorables d'aquest compte, així com publicar en el seu web i comunicar als clients de Sabadell sobre els canvis de condicions que pogués aplicar.

Quant al manteniment de presència física en determinats territoris, el BBVA s'ha compromès a no abandonar cap municipi en el qual, a conseqüència de l'operació, estigui present alguna de les parts amb una sola oficina competidora, incloent-hi vuit municipis en els quals actualment es troben les parts sense cap competidor, o no existeixi una altra oficina de l'entitat resultant a menys de 300 metres de distància.

Tampoc tancarà, en cap cas, les 35 oficines especialitzades en empreses de Sabadell i mantindrà els seus gestors; ni en aquells municipis en els quals la renda per càpita de la població resulti inferior a 10.000 euros a data de la resolució (al voltant de 200 municipis), o en aquells municipis de menys de 5.000 habitants en els quals almenys una de les parts està present (identificats més de 150 municipis).

El BBVA s'ha compromès davant de la CNMC a mantenir els horaris comercials d'oficines que disposen de servei de caixa i a oferir el servei de Correus Cash gratuïtament dues vegades per setmana, així com a no tancar caixers desplaçats de les parts en les localitzacions on existeixi un o cap competidor.

Sobre les condicions comercials, BBVA ha promès mantenir les condicions dels clients (particulars, pimes i autònoms) d'ambdues parts en les oficines on es donés un monopoli (7), duopoli (65) o on l'entitat resultant tindrà dos competidors (96), sent un total de 168. El compromís suposa la no modificació de productes de durada definida i indefinida, salvo per oferir condicions més favorables.

En el cas de les pimes, el banc seguirà mantenint una política comercial en l'àmbit nacional de productes i preus; i no oferirà un preu superior al de la mitjana nacional per al nou flux de crèdit destinat a pimes i autònoms.

Igualment, BBVA es compromet a mantenir el finançament a curt termini (termini inferior a un any) que les pimes i els autònoms tinguin contractades amb Banc Sabadell, un finançament que es renovaran a la seva data de venciment mentre durin els compromisos.

I ha promès mantenir el volum de crèdit a mitjà i llarg termini dels clients pimes que a 30 d'abril de 2025 rebin almenys el 85% d'aquest finançament de BBVA o Sabadell. En el cas de Catalunya i Illes Balears, mantindrà el volum de crèdit de les pimes que tinguin almenys un 50% del seu finançament amb tots dos bancs.

Sobre els caixers, l'entitat s'ha compromès, respecte als acords de Sabadell amb la xarxa Euro6000 i Cardtronics, al fet que, en cas de finalitzar els mateixos, s'ofereixi als seus clients accés als caixers que eren titularitat de Sabadell en les mateixes condicions previstes en aquests acords. Si els acords finalitzen abans del termini estipulat d'aquest compromís (18 mesos), BBVA es compromet a negociar amb aquestes entitats un acord en els mateixos termes i condicions pel termini restant fins a complir els 18 mesos.

BBVA també ha promès que modificarà la política actual de comissions que Sabadell aplica a entitats amb les quals no té acords d'accés a caixers automàtics.

Finalment, l'entitat ha promès que no empitjorarà les condicions dels serveis d'adquisició d'operacions de pagament que les pimes i autònoms tinguessin contractades a 30 d'abril.