AMP2.- Càrregues policials en la protesta davant del consolat d'Israel a Barcelona per la Flotilla

Els manifestants han tallat la Ronda del Mig davant la presència de dotacions d'Urbana i Mossos
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han realitzat càrregues policials durant la protesta que ha concentrat a centenars de persones davant del consolat d'Israel a Barcelona després que la Global Sumud Flotilla hagi estat interceptada pel país hebreu aquest dimecres a la nit.
Les càrregues s'han produït quan els manifestants han intentat avançar cap al consolat, custodiat per diverses unitats de la brigada mòbil (Brimo) de la policia catalana.
A més de la concentració d'aquesta nit, l'organització de la Flotilla també ha convocat una manifestació aquest dijous a les 18 hores a la plaça de la Carbonera de Barcelona per exigir l'alliberament dels seus integrants i el boicot a Israel.
La Flotilla ha confirmat que dos dels seus vaixells han estat abordats per tropes israelianes aquest dimecres al voltant de les 20.10 hores, entre ells el tripulat per l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Els manifestants que han acudit a la protesta mantenen tallada en tots dos sentits del trànsit la Ronda del Mig de Barcelona sobre les 22 hores, hores mentre onegen banderes de Palestina i mostren pancartes de suport a la Flotilla.