CaixaBank guanya 3.203 milions en el primer semestre, un 8,5% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 3.203 milions d'euros, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
L'entitat ha explicat que la millora dels resultats es deu al "fort dinamisme de l'activitat comercial" i que, entre gener i juny, ha mantingut un intens ritme de creixement del negoci, captació de clients i nòmines, i una millora sostinguda en quotes de mercat.
El conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, ha destacat el creixement de l'activitat comercial i que el grup va obtenir una rendibilitat del 18%: "Els resultats ens permeten mirar al futur amb confiança i seguir complint la nostra funció principal: estar al costat dels clients, recolzar a famílies i empreses, i contribuir al progrés econòmic i social".
El banc ha explicat que va arribar als 20,9 milions de clients a Espanya i Portugal, i que al juny comptava amb 6,4 milions de nòmines domiciliades a Espanya, 210.000 més.
Ha afegit que ha aconseguit millores en les cuotes de mercat de nòmines, pensions, dipòsits de llars, crèdit al sector privat, assegurances vida-estalvi y assegurances de vida-risc, entre altres.
INGRESSOS
El marge d'interessos es va situar en 5.390 milions, un 2% més, pel creixement en volums, i el banc ha destacat que l'augment de l'activitat comercial va generar un increment dels ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries), que van arribar als 2.772 milions d'euros (+7,4%).
En concret, els ingressos per gestió patrimonial van pujar un 12,1%, fins a 1.091 milions; els ingressos per assegurances de protecció, un 14,5%, fins a 658 milions, i les comissions bancàries van disminuir un 1,1%, fins a 1.023 milions, per les comissions bancàries recurrents, que van baixar un 2,4%.
Els ingressos de la cartera de participades van ser de 229 milions, un 11,2% més, amb un increment dels resultats atribuïts pel mètode de la participació del 17,9%, fins a 173 milions, i una reducció dels dividends del 5,5, fins a 55 milions.
El marge brut (ingressos totals) es va incrementar un 3,7%, amb 8.338 milions a tancament de juny, i el marge d'explotació, amb 5.018 milions, es va elevar un 3,2%.
Per la seva banda, les despeses d'administració i amortització van pujar un 4,5%, fins a situar-se en 3.320 milions; la ràtio d'eficiència (12 mesos) va tancar el període en el 39,6%, i el banc va abonar 304 milions de l'Impost sobre el marge d'interessos i comissions (IMIC).
CRÈDIT
La dinàmica comercial va permetre a CaixaBank aconseguir un volum de negoci d'1,2 bilions d'euros en el primer semestre, un 7,8% interanual més.
La cartera de crèdit sa va arribar als 398.835 milions, un 8,2% més, amb un increment del 10,6% en el crèdit sa en empreses, fins a 18.034 milions; del 6,7% en hipoteques, fins a 9.052 milions, i de l'11,5% en consum, fins a 2.519 milions.
Els recursos de clients van arribar als 771.943 milions, un 7,6% més, i el banc ha destacat l'augment dels actius sota gestió, que van créixer un 14,9%, fins a 216.741 milions, amb creixements del 16,1% en patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i Sicavs i de l'11,7% en plans de pensions.
Els recursos en balanç van pujar un 5,6%, fins a 549.578 milions, mentre que les subscripcions netes en fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions van sumar 7.272 milions d'euros, i les assegurances de protecció van augmentar un 11,8%, les primer de vida-risc, un 12,8%, i les de no-vida, un 11,2%.
"FORTALESA FINANCERA"
L'entitat ha assegurat que "manté la seva fortalesa financera", amb una intensa generació orgànica de capital i amplis nivells de liquiditat", i que segueix millorant la qualitat crediticia, amb una reducció de la morositat fins a situar-se per sota de l'1,8%.
El saldo de dubtosos va descendir fins a 7.839 milions d'euros (785 milions menys l'any), la qual cosa va permetre que la ràtio de mora se situés en l'1,78%, 29 punts bàsics menys que a tancament de 2025.
Els fons per a insolvències van situar la cobertura en el 81% i el cost de risc dels últims 12 mesos era del 0,24%.
D'altra banda, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) es va situar en el 12,5%, per l'impacte extraordinari de 20 punts bàsics del programa de recompres de 500 milions anunciat a l'abril, i el banc ha explicat que, sense aquest extraordinari, hauria augmentat en 16 punts bàsics.
Per la seva banda, els actius líquids totals van ascendir a 165.763 milions i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) era del 184%, "mostrant una folgada posició de liquiditat i molt per sobre del mínim requerit del 100%".